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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Bran, Lexi & Gabbana

sixxStaffel 6Folge 11vom 13.10.2024
Bran, Lexi & Gabbana

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 11: Bran, Lexi & Gabbana

47 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12

Dr. Fitzpatrick und sein Team geben alles, um ihren flauschigen Patienten und deren Besitzern ein gemeinsames Weihnachtsfest zu bescheren. Gabbana hat bereits einen schweren Weg hinter sich, denn die Hündin hat enorme Probleme mit den Bandscheiben. Mithilfe der Ärzte kämpft sich der Vierbeiner nun Stück für Stück zurück ins Leben. Der dreibeinige Bran hat hingegen mit Schmerzen in der Hüfte zu kämpfen. Und Lexi wurde von einem ihrer Artgenossen übel zugerichtet ...

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