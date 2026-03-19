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Die Cooking Academy

Neu Zeiten

JoynStaffel 1Folge 119vom 19.03.2026
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Folge 119: Neu Zeiten

24 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Auf der 100-Jahr-Feier fühlt sich Alexander zunehmend an den Rand gedrängt - bis ein Gespräch mit Chris ihn zu einer radikalen Entscheidung treibt. Etienne beobachtet Dorea genau und kommt langsam hinter ihr gut behütetes Geheimnis. Wird Dorea ihm die Wahrheit sagen? Irini und Rafael glänzen beim Live-Cooking - zwischen ihnen knistert es gefährlich. Chris wahrt die Fassung, obwohl die Wahrheit ihm wehtut ...

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