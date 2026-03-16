Die Cooking Academy
Folge 116: Zukunftsvisionen
24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Dorea ringt mit Schuldgefühlen und versucht, ihre Gedanken zu verdrängen - bis eine schockierende Wahrheit alles verändert. Chris erkennt, dass seine Zukunft enger mit der seines Vaters verbunden ist, als er dachte. Destiny kämpft nach einem geplatzten Plan mit der Angst vor dem Scheitern, doch ein überraschendes Prüfungsergebnis gibt ihr neuen Mut, endlich zu sich selbst zu stehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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