Die Cooking Academy
Folge 117: School's Out
23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Felicitas genießt ihre neue Freiheit und steht offen zu Julian, bis eine schockierende Nachricht über die finanzielle Lage der Familie Eichen alles überschattet. An der Academy sorgt ein überraschendes Koch-Quiz für Spannung und gute Laune - doch noch ahnt niemand, wie ernst die Lage wirklich ist. Dorea ringt mit Schuldgefühlen und beschließt, dass sie Hannes endlich die Wahrheit gestehen muss, auch wenn diese alles verändern wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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