Die Cooking Academy
Folge 36: Dämonen
23 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Irini gerät in Versuchung, einen Deal einzugehen, der ihr am Ende leider mehr schaden würde, als er nützt. Wird sie den Deal eingehen? Étienne fühlt sich in die Ecke gedrängt, verfällt in Panik und flieht vor Rafael. Während Juliette und Rafael versuchen, Étiennes seltsames Verhalten zu ergründen, vertraut sich dieser Costas an und weiht ihn in sein dunkles Geheimnis ein.
