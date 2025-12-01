Die Cooking Academy
Folge 63: Konsequenzen
22 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Die Studierenden gehen im Streit zwischen Alexander und Chris dazwischen, woraufhin Chris sein großes Geheimnis öffentlich macht. Irini steht ihm bei und bemerkt, dass sie doch mehr für Chris empfindet. Aber auch Rafael ist ihr ein sehr guter Freund. Knistert es dort etwa auch? Unterdessen verstecken Etienne und Hannes ihre wertvolle Fracht im Schloss und wähnen sich in Sicherheit, bis sie erfahren, wer in der Taverne bereits auf sie wartet ...
Alle Staffeln im Überblick