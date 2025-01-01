Die Familienhelfer
Folge 7: Hairy Tale
23 Min.Ab 12
Die sechsjährige Kim hat sich vor Kurzem die Haare abgeschnitten. Und nun hat sie schon wieder zur Schere gegriffen und der Puppe einer Freundin die Haare gekürzt! Ihre beiden homosexuellen Väter sind verzweifelt. Hat ihre Tochter vielleicht eine gestörte Geschlechteridentität? Bei ihrer Arbeit stößt die Familienhelferin auf einen Wust von Vorurteilen und deckt dabei das Geheimnis des kleinen Mädchens auf.
