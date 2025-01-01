Die Gemeinschaftspraxis
Folge 22: Naughty Neighbour
23 Min.Ab 12
Selma (29) lässt sich wegen eines dubiosen Haushaltsunfalls behandeln. Als ihr verhasster Nachbar humpelnd in der Praxis auftaucht, hat Mitbewohnerin Kiara einen üblen Verdacht: Wurde ihre Freundin von Lars attackiert? - Mit einer stark angeschwollenen Brustwarze sucht Bianca (35) Hilfe bei ihrer Gynäkologin. Doch bei den Symptomen bleibt es nicht. Als die Patientin plötzlich unter Vergesslichkeit, starkem Schwitzen und Schlafstörungen leidet, ahnt die Ärztin Böses.
