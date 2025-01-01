Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Hip(ster) Life

SAT.1Staffel 3Folge 25
Hip(ster) Life

Hip(ster) LifeJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 25: Hip(ster) Life

24 Min.Ab 12

Ein 34-Jähriger wird von starken Leistenschmerzen geplagt. Ist tatsächlich eine Sportverletzung die Ursache, wie der Patient behauptet? Das Team der Gemeinschaftspraxis geht dem Leiden auf den Grund und deckt dabei lange Verborgenes auf. - Eine 24-Jährige hat plötzlich Ohrensausen und Herzrasen. Löst eine Erkrankung der Nebennieren die Symptome aus? Tatsächlich kommt bei der Ursachenforschung auch ein brisantes Familiengeheimnis ans Licht.

