Die Gemeinschaftspraxis
Folge 25: Hip(ster) Life
24 Min.Ab 12
Ein 34-Jähriger wird von starken Leistenschmerzen geplagt. Ist tatsächlich eine Sportverletzung die Ursache, wie der Patient behauptet? Das Team der Gemeinschaftspraxis geht dem Leiden auf den Grund und deckt dabei lange Verborgenes auf. - Eine 24-Jährige hat plötzlich Ohrensausen und Herzrasen. Löst eine Erkrankung der Nebennieren die Symptome aus? Tatsächlich kommt bei der Ursachenforschung auch ein brisantes Familiengeheimnis ans Licht.
