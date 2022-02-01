Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 01.02.2022
Folge 33: Dalma-Tina

24 Min.Folge vom 01.02.2022Ab 12

Die 28-jährige Tina steht kurz vor ihrer Hochzeit und hat urplötzlich seltsame Verfärbungen im Gesicht. So will die verzweifelte Braut auf keinen Fall vor den Traualtar treten! Oder schiebt die Erzieherin das nur vor und hat in Wirklichkeit kalte Füße bekommen? - Ausgerechnet an ihrem 30. Geburtstag geht es Jasmin richtig schlecht. Der Allgemeinmediziner vermutet eine Lebensmittelvergiftung, doch tatsächlich hat die Grundschullehrerin ein ganz anderes Problem.

SAT.1
