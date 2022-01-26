Die Gemeinschaftspraxis
Folge 31: Schlangenk(r)ampf
23 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12
Die 17-jährige Lilly ist eigentlich nur zu einer Routinekontrolle ihrer Akne in der Praxis. Doch als die Dermatologin ein Hautkrebsscreening machen will, springt sie panisch auf. Was versteckt das Mädchen? - Krankenschwester Lisa ist besorgt. Ihr Vater hat seit Tagen starke Bauchschmerzen und wird immer schwächer. Hat er ein Magengeschwür oder steckt sogar Schlimmeres dahinter? Und warum will seine Frau Petra nicht, dass er zum Arzt geht?
