SAT.1Staffel 3Folge 29vom 26.01.2022
Folge 29: Schicksals-Herz-Schlag

22 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Eine lebhafte Witwe kommt mit Schlaganfallverdacht in die Gemeinschaftspraxis. Hat ihre Nordic-Walking-Trainerin sie überanstrengt oder reißen alte Wunden wieder auf?

