Die Gemeinschaftspraxis
Folge 35: Maik Fish
23 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Frisör Maik (39) hat eine entzündete Beule auf der Hand und will so keine Haare mehr schneiden. Seither schmeißt Gattin Helena den Salon allein - doch was treibt Maik eigentlich derweil?
