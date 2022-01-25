Indische Brücken und böhmische DörferJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 39: Indische Brücken und böhmische Dörfer
23 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Im Wartezimmer der Gynäkologie verspürt eine junge Frau in der 36. Schwangerschaftswoche plötzlich heftige Schmerzen und verliert Flüssigkeit. Doch es ist nicht die Fruchtblase geplatzt ...
