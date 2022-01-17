Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Schwanensee

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 17.01.2022
Schwanensee

SchwanenseeJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 1: Schwanensee

23 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 12

Ria (15) soll bei der Schulaufführung vom "Schwanensee" als Hauptbesetzung einspringen. Doch bei der Generalprobe überfällt die junge Ballerina ein schrecklicher Juckreiz. Hat eine eifersüchtige Rivalin ihr Kostüm präpariert? - Nachdem sich ihr Mann Leon einnässt, ist Andrea alarmiert: Leidet der 45-Jährige an psychisch bedingter Urin-Inkontinenz? Oder setzt dem Bauzeichner massiver Jobstress zu?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen