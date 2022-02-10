Die Gemeinschaftspraxis
Folge 10: Herz in die Hose
23 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Dem herzkranken Olaf geht es plötzlich immer schlechter. Seine schwangere Frau glaubt, er hat Stress im Job. Warum verschweigt ihr der belastete Familienvater, dass Sohn Max (8) von einer gruseligen Gestalt verfolgt wird? - Seitdem Lea (18) zurück aus Australien ist, macht sie sich Sorgen um ihren Vater. Rolf hat zuletzt üble Bauchschmerzen und lässt sich komplett gehen. Macht ihn die Trennung von Leas Mutter körperlich und seelisch krank?
