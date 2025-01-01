Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 12
23 Min.Ab 12

Als der 25-jährige Moritz von seinem Date Laura in die Gemeinschaftspraxis gebracht wird, sind seine Symptome noch relativ harmlos, doch plötzlich leidet er an Gedächtnisstörungen. Wurde Moritz unter Drogen gesetzt? Als auch ein zweiter Patient ähnliche Symptome bekommt, stehen die Ärzte der Gemeinschaftspraxis vor einem ungewöhnlichen Rätsel ...

