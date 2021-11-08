Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Mein Mann die Gluck(s)e

SAT.1Staffel 4Folge 19vom 08.11.2021
Mein Mann die Gluck(s)e

Mein Mann die Gluck(s)eJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 19: Mein Mann die Gluck(s)e

24 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12

Seit fast vier Tagen leidet Martin (43) unter hartnäckigem Schluckauf. Seine Frau Lena fürchtet eine seelische Ursache, doch in der Gemeinschaftspraxis geht es Martin plötzlich rapide schlechter. - Au-pair Jill kriegt ihre Tage nicht mehr und fürchtet, schwanger zu sein. Doch als der Schweizerin auch noch die Haare ausfallen, wird deutlich: In der Gastfamilie existiert ein schockierendes Geheimnis, das Jill nicht mehr länger für sich behalten kann!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen