Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 4Folge 20vom 02.11.2021
Folge 20: Burning Ben

23 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 12

Notfall in der Gemeinschaftspraxis? Scheinbar schwerverletzt schleppt sich der 36-jährige Ben in die Praxis. Schnell kommt heraus: Der Stuntman hat "nur" eine Brandwunde, leidet jedoch unter Atemnot-Attacken, die seinen Job unmöglich machen. - Die stolze Mama Mieke gerät in Panik, als ihr Baby plötzlich nach Luft schnappt und sofort ins Krankenhaus muss! Die 37-Jährige weicht ihrem Kind nicht mehr von der Seite - und bringt es damit unwissentlich in Lebensgefahr.

