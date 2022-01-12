Die Geister, die ich riefJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 25: Die Geister, die ich rief
23 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
Zwei Geisterjäger tauchen in der Gemeinschaftspraxis auf - sie haben zahlreiche Blessuren und berichten von einer schaurigen Erscheinung. Was ist dem Paar widerfahren? Und woher stammt der ganze Spuk? - Die 12-jährige Toni schleicht sich heimlich zur Gynäkologin und möchte unbedingt die Pille - dabei hat sie weder ihre Periode noch einen Freund. Aber wer ist der Junge, der die Schülerin so massiv unter Druck setzt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick