SAT.1Staffel 4Folge 25vom 12.01.2022
Folge 25: Die Geister, die ich rief

23 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12

Zwei Geisterjäger tauchen in der Gemeinschaftspraxis auf - sie haben zahlreiche Blessuren und berichten von einer schaurigen Erscheinung. Was ist dem Paar widerfahren? Und woher stammt der ganze Spuk? - Die 12-jährige Toni schleicht sich heimlich zur Gynäkologin und möchte unbedingt die Pille - dabei hat sie weder ihre Periode noch einen Freund. Aber wer ist der Junge, der die Schülerin so massiv unter Druck setzt?

