Die Gemeinschaftspraxis

Hairzrasen

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 07.02.2022
Folge 4: Hairzrasen

23 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12

Franca (17) kommt mit immer wiederkehrendem Herzrasen in die Gemeinschaftspraxis. Leidet die angehende Friseurin an einer schweren Erkrankung? Oder liegt der Grund für ihre Beschwerden in der eigenen Vergangenheit? - Eine Schülerin quälen starke Schmerzen im Intimbereich. Die Jugendliche gibt an, sich bei einem Fahrradunfall verletzt zu haben, doch die Untersuchungsergebnisse von Gynäkologin Dr. Franziska Schumann sprechen eine andere Sprache.

