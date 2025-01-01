Die Gemeinschaftspraxis
Folge 7: In letzter Sekunde
23 Min.Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Der Zustand eines Familienvaters mit Fieber und Atembeschwerden verschlechtert sich täglich. Erst in letzter Sekunde erkennt sein Arzt den wahren Auslöser für sein Leiden. Kann er ihm rechtzeitig helfen?
