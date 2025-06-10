Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 109vom 10.06.2025
35 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Ella ist nach Lindas Drohung völlig durch den Wind und findet Trost bei ihrer Familie. Noch ahnt keiner von ihnen, was für ein gewaltiges Geheimnis Georg vor seinen Kindern verbirgt. Obwohl Lukas ihn unter Druck setzt, endlich reinen Tisch zu machen, bringt Georg es lange Zeit nicht fertig, die Wahrheit zu sagen. Doch als diese schließlich doch ans Licht kommt, ist allen klar, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war.

