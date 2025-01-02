Die Landarztpraxis
Folge 1: Die Kraft der Liebe
34 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Sarah darf vorerst nicht als Ärztin praktizieren. Das macht sie fast verrückt, denn die Landarztpraxis ist unterbesetzt. Fabian versucht, Sarah so gut es geht aufzufangen. Als er jedoch mitbekommt, dass sie bei einem Notfall einspringt, kommt es zum Streit. Derweil ist Bianca gerührt, wie sehr ihre Familie sie in ihrer Schwangerschaft unterstützt. Matti und Julian wollen das eigentlich auch tun - doch zuerst muss für sie geklärt werden, wer denn nun der Vater des Babys ist.
