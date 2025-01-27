Die Landarztpraxis
Folge 18: Mut zur Wahrheit
34 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Sarah bemerkt verwundert, dass Chris ihr aus dem Weg geht. Als sie ihn zur Rede stellt, hat sie den Eindruck, dass er ihr etwas verheimlicht. Sarah glaubt zu wissen, dass ihm die Geiselnahme nachhängt und ahnt nicht, dass Chris' Problem ein ganz anderes ist. Alexandra und Max genießen ihre heimliche Anziehung. Als sie beinahe auffliegen, greift Alexandra zu einer Notlüge und behauptet, dass Max sich verletzt hat. Fortan muss er die Lüge decken.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick