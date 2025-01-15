Die Landarztpraxis
Folge 10: Mehr als Freundschaft
35 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Obwohl ihr Fall an einen anderen Staatsanwalt übergeben wurde, schöpft Sarah neue Hoffnung, ihre Zulassung nun doch bald zurückzubekommen. Ihr anderes Problem bleibt jedoch: Wie geht es mit Fabian weiter? Alexandra hatte sich ihre Rückkehr nach Wiesenkirchen leichter vorgestellt. Nirgendwo ist ein Zimmer für sie frei. Max bietet ihr an, bei ihm unterzukommen. Alexandra lehnt zunächst ab, doch dann sagt sie doch zu.
