Die Landarztpraxis
Folge 14: Versöhnung
35 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Georg ist über Sarahs vermeintliche Affäre mit Chris so schockiert, dass er zusammenbricht. Sarah und Chris können zwar Schlimmeres verhindern, doch beide geraten danach ins Grübeln. Sorgt Chris' Anwesenheit für zu viel Ärger in Wiesenkirchen? Zwischen Bianca und Julian brennt erneut die Luft, als sie ihn wegen seiner schmerzenden Muskeln mit Salbe eincremen muss. Kann Bianca der Versuchung widerstehen oder siegt die Vernunft?
