Die Landarztpraxis
Folge 2: Alles auf Anfang
35 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Sarah verliert ihre Arztzulassung. Doch anstatt zu verzweifeln, nimmt sie sich vor, das Beste daraus zu machen. Währenddessen ist Fabian nervös, weil er nach seiner Auszeit wieder in der Praxis arbeitet. Seine Suchtvergangenheit ruft auch Skeptiker auf den Plan. Obwohl Julian und Bianca sich nach wie vor lieben, kann Julian nicht über seinen Schatten springen. Er stellt klar, dass er kein fremdes Kind aufziehen könnte, sollte Biancas Baby doch von Matti sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick