Die Landarztpraxis
Folge 13: In Schutt und Asche
34 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Sarah trommelt die Dorfgemeinschaft zusammen, damit alle dem Huber-Hof helfen. Auch Chris packt mit an. Umso empörter reagiert Sarah, als sie hört, wie Georg weiterhin gegen ihn stänkert. Als Georg sich später dafür entschuldigen will, kommt es zu einem Eklat. Max erzählt Sarah das erste Mal von seiner "Beziehung" zu Alexandra. Dabei redet er die Sache runter: Alexandra ist ihm viel zu kompliziert. Ausgerechnet die bekommt das Gespräch mit und ist verärgert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick