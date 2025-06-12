Die Landarztpraxis
Folge 111: Entscheidungen
35 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Ella hat nicht nur mit der Wahrheit über Georg zu kämpfen, sondern auch damit, dass sie Chris aus dem Weg gehen muss. Denn Lindas Drohung, ihm die Tochter wegzunehmen, macht es für Ella unmöglich, Chris nahe zu sein. Während auch Chris darunter leidet, dass Ella auf Abstand geht, triumphiert Linda. Doch so leicht gibt Ella nicht auf und konfrontiert Linda. Als diese ihre Drohung allerdings mit Fakten beweisen kann, nimmt sie Ella die letzte Hoffnung auf ihr Glück.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick