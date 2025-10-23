Die Landarztpraxis
Folge 112: Geh nicht!
35 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Auch nachdem Ella eine Nacht darüber geschlafen hat, hat sich an ihrem Entschluss nichts geändert. So schwer es ihr auch fällt, sie kann nicht länger in Wiesenkirchen bleiben. Doch als sie schon fast weg ist, stellt sich Chris ihr in letzter Sekunde in den Weg und will sie auf keinen Fall gehen lassen. Damit stellt er die aufgewühlte Ella jedoch vor ein Dilemma: Verrät sie ihm die Wahrheit und zerstört damit sein Leben oder versagt sie sich selbstlos ihre große Liebe?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick