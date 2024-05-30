Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Niemals geht man so ganz

SAT.1Staffel 2Folge 16vom 30.05.2024
Niemals geht man so ganz

Die Landarztpraxis

Folge 16: Niemals geht man so ganz

35 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12

Fabian erholt sich nach seinem schweren Autounfall in der Reha, wobei Sarah nicht von seiner Seite weicht. Währenddessen kehrt Fabians Schwester Isa nach 20 Jahren Funkstille in ihre bayerische Heimat zurück. Sie will sich mit ihrem Vater Georg aussprechen. Kaum angekommen, trifft die Kinderärztin auf ihren Jugendschwarm Lukas. Und Bergretter Max wird mit seiner Ex-Frau Marie konfrontiert, die nach 15 Jahren wieder Kontakt zu ihrem Sohn Basti sucht.

