Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Mut zur Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 74vom 20.08.2024
Mut zur Liebe

Mut zur LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 74: Mut zur Liebe

35 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Sarah ist nicht nur schockiert, als sie erfährt, dass Brunner sie angezeigt hat, sie ist auch besorgt, weil Georg ihr gesteht, dass der ganze Stress Fabians Suchtverlangen neu schürt. Während Sarah versucht, sich um alles zu kümmern, nimmt der Stress kein Ende. Denn wenig später muss Sarah erschrocken feststellen, dass in der Praxis eingebrochen wurde. Es wurden sämtliche Medikamente gestohlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen