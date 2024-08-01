Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Polterabend

SAT.1Staffel 2Folge 61vom 01.08.2024
Polterabend

Die Landarztpraxis

Folge 61: Polterabend

35 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12

Sarah spürt beinahe körperlich, wie die Hochzeit immer näher rückt. Doch während sie den Stress mittlerweile sogar genießt, kann Fabian nur noch mühevoll sein schlechtes Gewissen gegenüber Sarah verbergen. Als er auf ihrem gemeinsamen Polterabend das Gefühl bekommt, Sarah nicht verdient zu haben, fasst er einen Entschluss. Kurzerhand entsorgt er seine letzten Schmerztabletten und zwingt sich damit selbst in den kalten Entzug. Sarah ahnt davon nichts ...

