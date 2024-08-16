Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 72vom 16.08.2024
Folge 72: Küsse sich, wer kann

35 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Isa schwebt auf Wolke sieben, als sie und Lukas sich endlich küssen. Doch ihre Freude erhält einen Dämpfer, als sie sieht, wie sehr Doros Tod und die anstehende Beisetzung Lukas noch immer zusetzen. Während Isa damit rechnet, dass Lukas sich zurückziehen wird, kommt es zu einer großen Überraschung. Lukas legt nicht nur seinen alten Ehering ab, er gesteht Isa auch seine Liebe für sie. Er möchte mit ihr zusammen sein - doch zuerst muss er sich von seiner Frau verabschieden.

SAT.1
