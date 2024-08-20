Die Landarztpraxis
Folge 65: Die gute Lüge
35 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Während Sarah im Gefühlschaos steckt und nicht weiß, ob sie Fabian den Vertrauensbruch verzeihen kann, hat dieser nicht nur mit seinem schlechten Gewissen zu kämpfen. Um Fabian vor dessen Entzug nicht zu entmutigen, versichert Sarah ihm, an ihre Beziehung zu glauben. Doch insgeheim droht Sarah von ihren unterdrückten Gefühlen übermannt zu werden. Auf der Flucht vor diesen läuft ihr ausgerechnet die Frau über den Weg, mit der sie noch eine offene Rechnung hat: Alexandra.
