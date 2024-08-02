Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorfreude auf die Hochzeit

SAT.1Staffel 2Folge 62vom 02.08.2024
Folge 62: Vorfreude auf die Hochzeit

35 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Sarah und Fabian können ihre morgige Hochzeit kaum erwarten. Wie es die Tradition verlangt, verbringen beide den letzten Abend getrennt voneinander. Das kommt Fabian gelegen, denn er ist fest entschlossen, seinen kalten Entzug durchzuziehen. Dafür muss er jedoch noch einige Freunde abwimmeln. Nur Alexandra merkt, was mit ihm los ist und sie ist für ihren Ex-Mann da. Während Sarah ausgelassen feiert, wacht Alexandra an Fabians Seite und hilft ihm durch den quälenden Entzug.

SAT.1
