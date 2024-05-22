Narben der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 2: Narben der Vergangenheit
35 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Isa und Lukas stellen verwirrt fest, dass sie beide die gleiche Ferienwohnung reserviert haben. Eine Lösung muss her, doch keiner von beiden will nachgeben. Als Isas Vater Georg abermals versucht, sie aus Wiesenkirchen zu vertreiben, fängt Lukas sie einfühlsam auf. Und so entsteht nicht nur eine zarte Freundschaft, sondern auch eine unverhoffte Wohngemeinschaft. Währenddessen steht Bergretter Max wieder vor der Frau, die ihn und Sohn Basti vor 15 Jahren verlassen hat ...
