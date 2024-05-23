Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 23.05.2024
35 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12

Isa ist entschlossen, sich gegen ihren Vater durchzusetzen. Doch Georgs Wut auf seine Tochter, die damals nach einem Familienstreit fortgegangen ist, wiegt zu schwer. Er hindert Isa hartnäckig daran, in seiner alten Praxis Fuß zu fassen. Isa hat also ordentlich zu kämpfen, erlebt aber auch schöne Momente. So lernt sie ihre Nichte Leo kennen und verbringt einen lustigen Abend mit Lukas. Nur die zart aufkeimenden Gefühle für ihn kann sie im Moment so gar nicht gebrauchen ...

