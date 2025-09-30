Die Landarztpraxis
Folge 37: Alte Vertrautheit
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Nachdem Isa mit Daniel getanzt hat, ist die Stimmung zwischen ihr und Lukas befangen. Lukas glaubt einfach nicht, dass Daniel ehrliche Absichten hat, weshalb er heftig mit Isa aneinandergerät. Isa ist enttäuscht und wendet sich Daniel zu, mit dem es zu einem nahen Moment kommt. Währenddessen merkt Sarah, dass Fabian sich bei der Reha überanstrengt, damit er ohne Gehstock heiraten kann. Fabian beruhigt sie - und nimmt heimlich eine höhere Dosis seines Schmerzmittels ein.
