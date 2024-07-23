Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Gefahr

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 23.07.2024
Gefahr

GefahrJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 45: Gefahr

35 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12

Nachdem Daniel sich zurückgezogen hat, hofft Isa, dass sie endlich unbeschwert nach vorn blicken kann. Jedoch merkt sie schnell, dass die Nähe zu Lukas sie noch überfordert. Erst als sie ihrem Bruder Fabian bei der Formulierung seines Ehegelübdes für Sarah hilft, wird ihr klar, dass sie nicht mehr länger warten und ihren Gefühlen nachgehen will. Mit guter Laune und einer Flasche Wein geht sie nach Hause, um mit Lukas zu sprechen. Doch dort kommt alles anders als gedacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen