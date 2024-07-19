Die Landarztpraxis
Folge 52: Hoffnungsschimmer
35 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Sarah unterstützt Fabian, als der ankündigt, für eine Woche noch mal in Reha gehen zu müssen. Dabei ahnt sie nicht, dass er sich in Wirklichkeit in einen Entzug begeben will. Alle Pläne werden aber über Haufen geworfen, als Leo ihre beiden Eltern nach Paris einlädt. Heimlich sagt Fabian die Entzugsklinik ab. Während Sarah glaubt, dass die Reise Fabians und ihre Verbundenheit wieder stärken wird, muss Fabian vor Alexandra um Schmerzmittel betteln, damit er die Reise übersteht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick