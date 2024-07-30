Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Gift

SAT.1Staffel 2Folge 59vom 30.07.2024
Gift

GiftJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 59: Gift

34 Min.Folge vom 30.07.2024Ab 12

Trotz Brunners Drohung lässt Sarah sich nicht einschüchtern. Sie findet heraus, dass er ein verbotenes Insektizid auf seinen Feldern ausgebracht hat, welches die Menschen krank macht. Aus Sorge um Sarah beschließt Fabian seine Reha zu verschieben, weshalb er mit Alexandra aneinandergerät, die ihm jede weitere Hilfe versagt. Als Fabian auch Sarah nicht dazu bewegen kann, seine Schmerzmitteldosis zu erhöhen, gerät er unter massiven Druck, der sich gegenüber Brunner entlädt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen