Die Landarztpraxis
Folge 6: Schwanengesang
35 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Isa ist bestürzt, als Lukas Hannas Anschuldigungen bestätigt und sich selbst die Schuld am Tod seiner Frau Doro gibt. Als Isa Genaueres über das tragische Lawinenunglück erfährt, versteht sie, dass Lukas sich grämt, weil er sich selbst aus den Schneemassen befreien, Doro aber nicht retten konnte. Während Lukas sich aufgrund seines Leids stark abkapselt, will Isa ihm zeigen, dass er neues Glück verdient hat. Dabei kommt ihr, ganz unerwartet, ein trauriger Schwan zur Hilfe.
