Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Schrei nach Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 17.05.2024
Schrei nach Liebe

Schrei nach LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 8: Schrei nach Liebe

35 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12

Isa bemüht sich, ihre zarten Gefühle für Lukas wegzudrücken, weil sie beide noch zu sehr mit der Bewältigung der Vergangenheit beschäftigt sind. Stattdessen versucht sie abermals, sich mit ihrem Vater zu versöhnen - und scheitert. Getroffen fragt sie sich, wo sie in diesem Leben hingehört, als ausgerechnet Lukas sie einfühlsam auffängt. In einem Moment der vertrauten Nähe macht Isa ihm ein ehrliches, aber unbedachtes Geständnis ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen