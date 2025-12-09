Die Landarztpraxis
Folge 102: Freundschaftsdienst
35 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Die Gerüchte um Ella und Max sorgen dafür, dass Ellas Umgang mit dem herzgebrochenen Chris weiter abkühlt. Sie ahnt nicht, dass Linda weiter ihre Netze spinnt und geschickt daran arbeitet, Chris von Ella loszueisen, in dem sie bei ihrer Tochter die Idee eines Auslandsemesters in den USA pflanzt. Als Klara ihrem Vater vorschlägt, mit in die Staaten zu reisen, muss sich Chris fragen, was ihn eigentlich noch in Wiesenkirchen hält.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick