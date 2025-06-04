Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 106vom 04.06.2025
Folge 106: Verzweifelte Beichte

34 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Ella fühlt sich in ihrer Familie komplett angekommen und alles könnte perfekt sein, wäre da nicht das Gefühl, wegen ihrer Mutter so viel Zeit mit ihrem Vater und ihren Geschwistern verloren zu haben. Vor Fabian gesteht Ella ihren wachsenden Groll gegen die verstorbene Mutter - vor allem, weil Georg ihr mehrfach versichert hat, dass er sie in seinem Leben begrüßt hätte. Doch Fabian glaubt Georg kein Wort und stellt seinen Vater zur Rede.

