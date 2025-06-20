Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Eine (böse) Überraschung

SAT.1Staffel 3Folge 117vom 20.06.2025
Eine (böse) Überraschung

Eine (böse) ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 117: Eine (böse) Überraschung

34 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12

Ella und Chris schweben nach der gemeinsamen Nacht auf Wolke Sieben. Während Ella noch vorsichtig sein will, um Linda nicht zu provozieren, spricht Chris sowohl mit Klara, als auch Linda behutsam, aber offen über seine Gefühle für Ella. Linda verspricht friedfertig, eine Lösung finden zu wollen, die zum Besten ihrer Tochter ist. Doch während Chris erleichtert in aller Öffentlichkeit zu seiner Liebe für Ella steht, plant seine Ex-Frau schon ihre nächste Intrige.

