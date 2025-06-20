Eine (böse) ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 117: Eine (böse) Überraschung
34 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Ella und Chris schweben nach der gemeinsamen Nacht auf Wolke Sieben. Während Ella noch vorsichtig sein will, um Linda nicht zu provozieren, spricht Chris sowohl mit Klara, als auch Linda behutsam, aber offen über seine Gefühle für Ella. Linda verspricht friedfertig, eine Lösung finden zu wollen, die zum Besten ihrer Tochter ist. Doch während Chris erleichtert in aller Öffentlichkeit zu seiner Liebe für Ella steht, plant seine Ex-Frau schon ihre nächste Intrige.
