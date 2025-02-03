Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fabian ist aus dem Entzug zurück und wird von allen herzlich empfangen, nur Sarah hadert. Sie weiß nicht, ob sie Fabian nach den Lügen und Täuschungen jemals wieder vertrauen kann und muss sich fragen, ob sie noch eine Zukunft mit ihm sieht. Isa muss den Konzertabend mit Lukas wegen ihres starken Schwindels vorzeitig abbrechen. Als ihre Beschwerden trotz Tabletten am nächsten Tag nicht besser werden, regt sich in Isa eine Hoffnung: Könnte sie schwanger sein?

