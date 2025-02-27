Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 41vom 27.02.2025
Folge 41: Datenight

35 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Sarah und Chris verabreden sich zu einem Date. Aber als sie dabei zuerst von Fabian gestört werden und dann Leo ihren Missmut über das Date ausdrückt, droht der Abend zum Desaster zu werden. Zwar kann Chris ihn mit Humor noch retten, aber ist das zwischen ihnen wirklich mehr als Freundschaft? Leo entschuldigt sich bei Basti und als sie ihn dann um eine zweite Chance bittet, ist das Gefühlschaos bei Basti perfekt. Auch Becky lässt Leos Rückkehr nicht kalt.

